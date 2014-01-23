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ГИБДД Владивостока приглашает на службу

ГИБДД Владивостока приглашает на службу

ГИБДД Владивостока приглашает на службу кандидатов на должности инспектора дорожно-патрульной службы. Требования к кандидату: возраст до 40 лет, военный билет категории «А», наличие водительского удостоверения, отсутствие судимости. Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, полный соц. пакет, возможность получения высшего образования бесплатно, трудоустройство не более 45 дней, график работы 2 через 2.

Обращаться: г. Владивосток, ул. Фонтанная д. 10, кабинет 312. Телефон 8-953-210-39-93

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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