«Зоны покоя» по заготовке липы и дуба расширили в Приморье

Распоряжением губернатора Приморья Олега Кожемяко в январе утверждены изменения к Лесному кодексу Приморского края. В числе основных новаций – расширение «зон покоя» по заготовке липы и установление «зон покоя» по заготовке дуба, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как уточнили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Правительство региона ведет работу, направленную на поддержку пчеловодов, сохранение дальневосточного леопарда и амурского тигра с одновременным развитием лесопромышленного комплекса края. Эти тенденции нашли свое отражение в корректировках, внесенных в Лесной план.

Так, в связи с многочисленными обращениями пчеловодов Приморья о сокращении объемов рубок липы «зоны покоя» по липе были увеличены с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров. Напомним, что такие зоны были установлены в Приморье по инициативе Губернатора Олега Кожемяко в 2019 году. Тогда же было анонсировано расширение этих территорий.

Кроме того, изменениями в Лесной план установлены «зоны покоя» по дубу общей площадью 251,8 тысячи гектаров на территории Владивостокского и Сергеевского лесничеств.

«Желуди являются одной из важнейших составляющих кормовой базы копытных животных, прежде всего кабана. А он, в свою очередь, – кормовая база амурского тигра. Таким образом, ограничение массовой вырубки дуба монгольского положительно скажется на популяции этих животных», – прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Другими важными изменениями, внесенными в Лесной план, специалисты называют уточнение объемов фактического лесовосстановления и установление минимальных отпускных диаметров по дубу и ясеню.

«Установление отпускных диаметров связано с ограничением рубки дуба и ясеня и сохранением кормовой базы для диких животных. Проще говоря, дереву необходимо вырасти до определенных размеров, чтобы начать плодоносить. Только после этого его можно будет использовать для заготовки», – пояснили в минлесхозе Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]