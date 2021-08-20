Новости Экономика

Почти 3,8 тысячи тонн липового меда собрали пчеловоды Приморья

Почти 3,8 тысячи тонн липового меда собрали пчеловоды Приморья

Приморские пчеловоды завершили сбор липового меда. Новый урожай можно будет попробовать на юбилейном пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!» 28 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, несмотря на сложные климатические условия, которые нанесли ущерб природе – «ледяной» дождь и аномальную жару – в этом году пасечники накачали около 3,8 тысячи тонн липового меда. Это больше, чем в среднем по России.

«Экологически чистый липовый мед собирается в так называемом “липовом поясе” – Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском, Пожарском районах», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем природа компенсирует ущерб. В этом году в Приморском крае урожай редкого диморфантового меда. Попробовать его можно будет на юбилейном пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!», который состоится в селе Анучино 28 августа.

Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется работа по повышению экспортного потенциала отрасли. Установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. В Уссурийске работает аккредитованная ветеринарная лаборатория, способная произвести оценку качества меда в соответствии с требованиями стран АТР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме