Почти 3,8 тысячи тонн липового меда собрали пчеловоды Приморья

Приморские пчеловоды завершили сбор липового меда. Новый урожай можно будет попробовать на юбилейном пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!» 28 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, несмотря на сложные климатические условия, которые нанесли ущерб природе – «ледяной» дождь и аномальную жару – в этом году пасечники накачали около 3,8 тысячи тонн липового меда. Это больше, чем в среднем по России.

«Экологически чистый липовый мед собирается в так называемом “липовом поясе” – Анучинском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском, Пожарском районах», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем природа компенсирует ущерб. В этом году в Приморском крае урожай редкого диморфантового меда. Попробовать его можно будет на юбилейном пятом фестивале «Анучино – медовое раздолье!», который состоится в селе Анучино 28 августа.

Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется работа по повышению экспортного потенциала отрасли. Установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. В Уссурийске работает аккредитованная ветеринарная лаборатория, способная произвести оценку качества меда в соответствии с требованиями стран АТР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]