Пчеловоды Приморья готовы увеличить производство меда более чем в 2 раза

До 6 тысяч тонн экологически чистого меда откачивают приморские пчеловоды ежегодно. При этом они готовы увеличить его производство более чем в два раза для экспорта в Японию по национальному проекту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, на данный момент в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч пчелосемей. Объем производства меда составляет от 5 до 6 тысячи тонн ежегодно, большая часть собирается с дикорастущей липы в экологически чистых районах Сихотэ-Алиня.

«Жители края потребляют до 2,5 тысяч тонн меда, остальной объем экспортируется в Китай, Республику Корея, Тайвань, регионы России. При интересе Японии к приморскому меду пчеловоды готовы в течение пяти лет увеличить объемы производства до 12-15 тысяч тонн ежегодно», – подчеркнул министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]