Урожайность зерновых увеличилась в Приморье

Почти 65 тысяч тонн пшеницы, овса и ячменя собрали приморские сельхозпроизводители. Урожайность составляет 22 центнера с гектара, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, на сегодняшний день аграрии убрали 29 227 гектаров ранних зерновых культур – 87% от плана.

«Благодаря хорошей погоде урожайность зерновых культур увеличилась на два центнера – до 22 центнеров с гектара. Приморские сельхозпроизводители собрали 32,7 тысячи тонн овса, 16,9 тысячи тонн пшеницы, 15,3 тысячи тонн ячменя», – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, для выполнения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Приморском крае ежегодно будут вводить не менее 15 тысяч гектаров залежных земель.

«Это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до 580 тысяч гектаров и получить валовый сбор зерновых и сои в объеме 1,4 миллиона тонн», – добавил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]