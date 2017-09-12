Уборочная кампания стартовала в Приморье
Приморские аграрии убирают с полей ячмень, пшеницу, овощи и заготавливают корма.
Как сообщили «Вестям: Приморье! в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 3,5 тысячи гектаров ранних зерновых – 10% от плана.
«Намолочено 8,2 тысячи тонн ячменя, пшеницы и овса. Урожайность выше прошлого года на четыре центнера – 24 центнера с гектара», – отметили специалисты.
Также сельхозпроизводители убирают картофель, овощи, заготавливают корма.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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