Уборочная кампания стартовала в Приморье

Приморские аграрии убирают с полей ячмень, пшеницу, овощи и заготавливают корма.

Как сообщили «Вестям: Приморье! в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 3,5 тысячи гектаров ранних зерновых – 10% от плана.

«Намолочено 8,2 тысячи тонн ячменя, пшеницы и овса. Урожайность выше прошлого года на четыре центнера – 24 центнера с гектара», – отметили специалисты.

Также сельхозпроизводители убирают картофель, овощи, заготавливают корма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]