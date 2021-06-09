Почти 400 тысяч тонн рыбы и морепродуктов выловили рыбаки Приморья за полгода

Основу вылова приморских рыбаков, 345 тысяч тонн, составили минтай и селедка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Выловленная рыба пользуется спросом в Южной Корее, Японии, странах СНГ и Африке.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморья, с начала года предприятия края добыли 386,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что составляет 85,3% к объемам 2020 года. Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и закрытием китайских портов добыча минтая составила 304,5 тысяч тонн, селедки – 40,8 тысячи тонн. Крабов и креветки выловлено около 14 тысяч тонн», – подчеркнули специалисты.

По словам специалистов, в условиях ограничения экспорта рыбы и морепродуктов в Китай есть перспективы наращивания экспорта в Республику Корея, Японию, страны СНГ и Африки. Так, объем экспорта рыбы в Южную Корею в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию – в 3 раза.

Напомним, приморские рыбаки вносят основной вклад в показатели национального проекта. В этом году объем экспорта продукции АПК должен составить более 1,6 миллиарда долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]