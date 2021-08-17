Почти в два раза вырос экспорт рыбы из Приморья в Южную Корею

Почти 160 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано из Приморского края в Республику Корея. Приморские рыбаки традиционно вносят основной вклад в достижение показателей национального проекта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире и снижением поставок крупнейшему импортеру рыбной продукции – Китаю – приморские рыбаки направили основные экспортные потоки в Республику Корея.

«Сейчас доля Республики Корея в натуральном экспорте рыбы и морепродуктов занимает 62,5%. За пять месяцев в эту страну из Приморского края отправлено 158,5 тысяч тонн продукции, что в 1,9 раза больше объема прошлого года», – подчеркнули специалисты.

Напомним, в этом году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК из Приморского края должен составить 1,6 миллиарда долларов. За первое полугодие он уже составил более 1 миллиарда долларов. Основной вклад в показатель традиционно вносят рыбаки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]