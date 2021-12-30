Более 770 тысяч тонн водных биоресурсов выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбохозяйственные предприятия выловили почти 580 тысяч тонн минтая и сельди в 2021 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В результате они внесли значительный вклад в показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, по состоянию на 15 декабря приморские рыбаки добыли 770,9 тысячи тонн водных биоресурсов.

«В том числе 470,2 тысячи тонн минтая и 108,7 тысячи тонн сельди. Квоты освоены на 87% и 84% соответственно», – уточнили в ведомстве, добавив, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, закрытия портов Китая объемы вылова по сравнению с прошлым годом уменьшились на 62,7 тысячи тонн.

Напомним, приморские рыбаки вносят основной вклад в показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году экспорт рыбы и морепродуктов составил 690,4 тысячи тонн на сумму более 1,4 миллиарда долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]