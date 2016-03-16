Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья увеличат до 2 млрд. долларов

Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края должен достичь 2 миллиардов долларов к 2024 году. Достигнуть этих показателей позволят мероприятия национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в администрации Приморского края, с начала года приморские рыбаки добыли почти 550 тысяч тонн водных биоресурсов. К 2024 году по нацпроекту этот показатель будет увеличен почти на 40% – до 764 тысяч тонн.

«Объем экспорта рыбы и морепродуктов из Приморья должен составить 2 миллиарда долларов – это самый высокий показатель среди прибрежных субъектов России. Планируется достигнуть его за счет обновления рыбодобывающего флота, развития глубокой переработки водных биоресурсов и увеличения объемов аквакультуры». – подчеркнули специалисты.

В настоящее время в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего приморским предприятиям, входят 457 рыбопромысловых судов: 57 крупнотоннажных судов, 202 среднетоннажных, 83 малотоннажных судна, один танкер и другие. На плантациях марикультуры занято более 100 единиц маломерного флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]