Приморский флот пополнится траулерами-процессорами

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге построят шесть траулеров-процессоров для приморского флота. Ввод судов в эксплуатацию к 2023 году позволит увеличить объем экспорта минтая и сельди глубокой степени переработки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, на сегодняшний день рыбопромысловый флот Приморья насчитывает 457 судов, в том числе 56 крупнотоннажных и 204 среднетоннажных. В течение трех лет флот пополнится шестью новыми траулерами-процессорами для промысла минтая и сельди. Контракт на их строительство с использованием инвестиционных квот заключен «Русской рыбопромышленной компанией» с АО «Адмиралтейские верфи». Каждое судно рассчитано на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы.

«Их производительность составляет около 15 тысяч тонн филе и фарша, рыбной муки и жира – 5,7 тысячи тонн и более 8 тысяч тонн икры, молок и неразделенной сельди», – добавили специалисты.

Отметим, что два первых судна уже спущены на воду в 2020 году для дальнейшей достройки. Начало ввода в эксплуатацию траулеров – 2021-2023 годы.

«Реализация этих проектов позволит, в том числе, увеличить объем экспорта продукции глубокой степени переработки», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко.

Напомним, приморские рыбаки вносят основной вклад в реализацию регионального проекта «Экспорт АПК» национального проекта. По данным Дальневосточного таможенного управления экспорт рыбы и морепродуктов в Приморском крае в 2020 году составил более 1,4 миллиарда долларов США – 106,6 % к уровню 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]