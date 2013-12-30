Рыбакам Приморья увеличены квоты на вылов минтая

Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Охотском море на 2021 год для приморских предприятий увеличен до 360 тысячи тонн. Это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене и внести значительный вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, зимняя охотоморская минтаевая путина традиционно началась 1 января. По состоянию на 18 января, на промысле работают 14 судов приморских рыбодобывающих компаний, выловлено более 29 тысяч тонн минтая.

«Росрыболовство на этот год увеличило ОДУ минтая приморским предприятиям на 2,3 тысячи тонн – до 360 тысячи тонн. Сейчас морякам приходится работать в суровых условиях, сильные морозы сковали часть моря. При этом объемы вылова – на уровне прошлого года», – прокомментировал заместить руководителя агентства Сергей Наставшев.

Также приморские рыбаки добывают селедку в Северо-Охотоморской подзоне. Уже выловлено 20 тысяч тонн рыбы, что на 7,2 тысячи тонн больше уровня 2020 года.

Напомним, в Приморским крае ведется большая работа по увеличению объема экспорта продукции глубокой степени переработки, а также обеспечению жителей края рыбой по доступной цене. Рыбные порты увеличивают холодильные мощности для хранения и перевалки рыбы, в Большом Камне и Надеждинском районе построены два крупных завода по переработке минтая и иных видов рыб, на российских верфях заложены траулеры-процессоры для приморского рыбопромыслового флота. С 2018 года в крае по инициативе Губернатора Олега Кожемяко действует социальная программа «Приморская рыба».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]