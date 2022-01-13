Приморские рыбаки отправились на минтаевую путину

С 1 января стартовала минтаевая охотоморская путина. На добыче самой популярной промысловой рыбы работают шесть рыбохозяйственных предприятий Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, минтаевая путина сезона «А» традиционно стартовала 1 января. В настоящее время в Охотском море работают 16 судов, в том числе 14 крупнотоннажных – шести приморских компаний.

«Основной промысел ведется в Камчатско-Курильской подзоне, здесь работают 11 наших судов. В среднем, по оперативным данным, добывается до 1,5 тысячи тонн минтая в сутки», – подчеркнул руководитель ведомства Валерий Корко.

Напомним, для обновления флота и увеличения береговой переработки, в том числе минтая, Правительство РФ ввело инвестиционные квоты добычи. С использованием этого механизма в Приморском крае уже построены два рыбоперерабатывающих завода в Большом Камне и Надеждинском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]