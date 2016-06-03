Минтай из Приморья «уходит» в Европу

Почти 80 тысяч тонн минтая выловлено приморскими предприятиями с начала путины. В связи с закрытием китайских портов из-за коронавируса рыбаки ищут новые рынки сбыта, экспортируют филе минтая в Европу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, на промысле минтая в Охотском море работают более 25 судов приморских компаний. По состоянию на 15 февраля, выловлено 79 082 тысячи тонн этой рыбы, квоты освоены на 15%.

«Для борьбы с коронавирусом Китай практически полностью закрыл свои порты для приема судов и выгрузки рыбопродукции. Поэтому часть филе минтая, выловленного приморскими рыбаки, уходит на экспорт в Европу», – прокомментировали специалисты.

Напомним, Правительство России разрабатывает комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Так, в Приморским крае уже ведется большая работа в этом направлении: в Большом Камне и Надеждинском районе построены два крупных завода по переработке минтая и иных видов рыб, порты увеличивают холодильные мощности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]