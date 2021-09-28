Рыбаки Приморья освоили минтаевые квоты на 75%

Более 400 тысяч тонн минтая выловили предприятия Приморского края с начала года. Субсидирование железнодорожного тарифа позволит освободить холодильные мощности для нового улова, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, на данный момент добычу минтая ведут 12 судов в Западно-Беринговоморской зоне и два судна работают в Северо-Курильской зоне. С начала года выловлено более 400 тысяч тонн минтая, квоты освоены на 75%.

«Рыболовецкие компании Приморья также готовятся к сезону Б, который начнется 15 октября в Северо-Охотоморской подзоне и 1 ноября на Западной Камчатке», – подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.

Отметим, Правительство РФ приняло решение направить до 400 миллионов рублей на субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Это позволит освободить холодильные мощности для нового улова, которые в Приморском крае составляют более 135 тысячи тонн единовременного хранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]