Приморские предприятия начали экспортировать рыбу в Африку

Приморские рыбаки в период сложной экономической обстановки выходят на новые рынки сбыта продукции. В этом году они экспортировали более 22 тысяч тонн рыбы в Африку, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморья, на деятельность отрасли сейчас серьезно влияет сложившаяся в мире неблагополучная эпидемиологическая обстановка, меняется конъюнктура рынка: снижается спрос на продукцию, поставляемую на экспорт, падают экспортные цены на рыбу и морепродукты.

«В поисках новых рынков сбыта приморские компании поставили 22,7 тысячи тонн мороженой рыбы в Кот-д'Ивуар и Нигерию. Ранее экспорт в эти страны не осуществлялся», – подчеркнул руководитель ведомства Валерий Корко.

Отметим, за первое полугодие приморские предприятия экспортировали 392,5 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 774 миллиона долларов. Основные объемы приходятся на Южную Корею и Японию.

Напомним, в этом году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК из Приморского края должен составить 1,6 миллиарда долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]