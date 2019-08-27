Фестиваль меда в Приморье

Приморье должно вернуть себе первое место по заготовке меда - об этом заявили в Анучино. Пасечники, творческие коллективы и даже военные на поляне у реки организовали уже четвертый краевой фестиваль сладкого лакомства.

Жужжи, не жужжи, а мед только пчелы дают! Да к тому же разный. Летом 2016-го эту неоспоримую истину в приморском Анучино решили преподнести, что называется, в натуральном виде! Так и зародился в нашем крае самый сладкий гастрономический фестиваль. Цветочный, липовый, гречишный, бархатный. Настоящее медовое раздолье.

Более семи тысяч пасек в Приморье, хотя еще в 80-ые было намного больше. Наш край был лидером по медосбору. Природные особенности региона этому способствовали. Уссурийская тайга всегда славилась разнообразием ценнейших медоносных растений. Триста тысяч пчелосемей с рассвета до заката в самые лучшие, цветущие сезоны, давали на гора по 15 тысяч тонн приморского меда.

Звание медовой столицы Приморья в Анучино застолбили всерьез и, похоже, надолго. Уже четвертый фестиваль «Медовое раздолье» отгремел здесь на зеленой поляне, на берегу реки Арсеньевки. Золотой, бронзовый и даже апельсиновых оттенков. На вкусный, сладкий, а иногда и терпкий, дар уссурийской тайги приморцы слетелись как пчелы на мед. Пасечники угощают всех желающих плодами совместного труда, который и объединил человека с неугомонной труженицей цветущих полей и лесов для общей пользы еще несколько тысячелетий назад.

Ольга Болтик, пасечник, Анучинский район: «Хороший хозяин, добрые пчелы, настроение хорошее и чтобы погода шептала. И любить пчел надо, и заглядывать к ним и разговаривать с ними».

Пчеловоды говорят, что только в этом случае получится тот самый правильный мед, о котором рассуждал самый известный и преданный ценитель этого лакомства. Недаром он так часто устраивает облавы на пасеки.

И в самом деле! Пчелы и мед - неиссякаемый источник для всех видов творчества. Фильмы снимают, песни поют. И это действительно же неспроста!

В этом году меда всем хватит - его, настоящего, с ароматами маньчжурской липы, амурского бархата, элеутерококка, аралии и редкого диморфанта приморские пчелки уже шесть тонн заготовили и это не предел. Ведь в советские времена два десятка краевых пчелосовхозов давали в 2,5 раза больше.

В награду за труд пчеловодам - благодарности от всего края. Неожиданный подарок - с этого года в Приморье есть еще один официальный праздник. В последнюю субботу августа будем отмечать День приморского пчеловода, а планы у них, кстати, большие - увеличение экспорта приморского лакомства. Ведь японцы и корейцы от него в полном восторге.

Фестиваль «Медовое раздолье» в очередной раз доказал свою состоятельность. В Анучино уже задумали увековечить вклад пчелы-труженицы в медовую славу Приморья - установить памятник крылатой черно-рыжей стахановке. Кроме того, туристов можно привлекать ароматными оздоровительными процедурами - медовыми банями, а если еще больше развернутся - то и медовыми спа!

Сильный ливень, который периодически поливал медовую поляну только пчел заставил в улей спрятаться. А что касается приморцев, то целые сотни в Анучино на сладком празднике были, да мед цветочный, липовый, гречишный и бархатный пили.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]