«Потом будут искать крайнего»: Ездить опасно, мост разбирают на металл в Приморье
Житель Приморья рассказал, один из мостов в Приморье вызывает опасение, сообщают «Вести:Приморье».
Мужчина снял видео того, как мост разбирают на металл. Скорее всего, это действия тех, кто потом сдаст эти опоры в пункт приема металла, выручив за них деньги. Все это произошло под Уссурийском, в районе поселка Тимирязевский.
пишет автор поста.
Мужчина отмечает, такие действия могут привести к непоправимому. В настоящее время конструкция моста без опор представляет угрозу для водителей.
В паблике высказали недовольство действиям злоумышленников.
«Молодец мужик, что внимание обратил».
«Вчера в районе 17 часов стоял там белый микроавтобус и двое мужиков, один со сваркой резал по металлу. Всё средь беда дня».
«Пока не будет очередного чп. Тогда будут искать крайнего».
«А потом мосты падают».
«Ждём очередного падения моста».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео mark2_che
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