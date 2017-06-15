«Потом будут искать крайнего»: Ездить опасно, мост разбирают на металл в Приморье

Житель Приморья рассказал, один из мостов в Приморье вызывает опасение, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина снял видео того, как мост разбирают на металл. Скорее всего, это действия тех, кто потом сдаст эти опоры в пункт приема металла, выручив за них деньги. Все это произошло под Уссурийском, в районе поселка Тимирязевский.

«Видны следы машины, заезжающей под этот старый мост. Обнаружил то, что перекусывали проволоку, вытаскивали шпильки. Некоторые, крепко стоящие, не смогли вытащить. Затем снимали металлически опоры. Нескольких опор уже нет»,

пишет автор поста.

Мужчина отмечает, такие действия могут привести к непоправимому. В настоящее время конструкция моста без опор представляет угрозу для водителей.

В паблике высказали недовольство действиям злоумышленников.

«Молодец мужик, что внимание обратил».

«Вчера в районе 17 часов стоял там белый микроавтобус и двое мужиков, один со сваркой резал по металлу. Всё средь беда дня».

«Пока не будет очередного чп. Тогда будут искать крайнего».

«А потом мосты падают».

«Ждём очередного падения моста».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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