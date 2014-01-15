Память героев блокадного Ленинграда почтили в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 27 января, во Владивостоке принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 77-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В Приморье в наши дни проживают несколько десятков «блокадников», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

27 января отмечается День воинской славы России, установленный в честь завершения героической обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), продолжавшейся 872 дня, и полного снятия блокады города противником. В этот день по всей стране проводятся торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Такое мероприятие состоялось и в краевом центре на Корабельной набережной возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Владивосток и Санкт-Петербург связывают военно-морские традиции, многие защитники Ленинграда служили на Тихоокеанском флоте.

«Сегодняшний день преисполнен и печали, и гордости за тех, кто выстоял в ту трудную пору. С падением Ленинграда, наверное, совсем другая ситуация была бы и с Москвой, возможно, были бы и другие изменения в ходе Великой Отечественной войны. Но именно удержание этого фронта, героизм защитников Ленинграда позволили стране выдержать самое тяжелое бремя, прорвать блокаду и победить», – отметил Олег Кожемяко.

Он напомнил, что именно в блокадном Ленинграде зародилось то, что в наши дни называется волонтерским движением. В те нелегкие дни подростки обходили дома и квартиры жителей города, помогали людям выживать. Сегодня волонтеры с гордостью продолжают те традиции, когда оказывают помощь населению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Приморье проживают 99 блокадников. Они все очень пожилые люди, но несколько человек из них приняли участие в торжественном мероприятии. Председатель Владивостокской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова обратилась к собравшимся с пожеланиями стойкости в преодолении трудностей нашего времени, прежде всего, эпидемии.

«Мы надеялись, что блокада больше никогда не повторится. Но сегодня что такое “блокада” узнал весь мир. Конечно, то, что мы все переживаем, не сравнить с далекими событиями, но и сейчас есть свои сложности и трудности. Я желаю всем нам выстоять и победить в борьбе с этим невидимым врагом», – сказала она.

Напомним, что в январе 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской и Новгородско-Лужской операций советских войск была разгромлена 18-я немецкая армия, осаждавшая Ленинград, и полностью снята блокада города. В честь этого события в Ленинграде 27 января был произведен салют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]