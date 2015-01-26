Анонс на 27 января
27 января в 12.00 - Владивосток, Стена Памяти героев-владивостокцев мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (Корабельная Набережная, 6) - почтут память погибших в годы блокады Ленинграда.
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
27 января - Киберпонедельник в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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