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Анонс на 27 января

Анонс на 27 января

27 января в 12.00  - во Владивостоке у вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (Корабельная Набережная, 6) - пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

27 января в 20.30 - Владивосток, СК "Олимпиец" - Минифутбол суперлига. "Ардо" - "Грин Авто". 

27 января в 21.30 - Владивосток, СК "Олимпиец" - Минифутбол суперлига. "Компаньон - Анри".

27 января в 18.00 - Владивосток. библиотека им. Горького - Выставка-показ "Уж ты, прялица, ты прялка моя".

27 января в 10.00 - в зале-сейфе Приморской государственной картинной галереи  - Выставка «…немного Фаберже».

27 января в 18.00  - Приморская краевая филармония - Эстрадная шоу-программа «Бродвей VS Голливуд».

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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