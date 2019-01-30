Сегодня, 15:18
Анонс на 4 января
4 января с 12.00 до 14.00 - Владивосток, каток на центральной площади - Показательные выступления спортсменов по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию.
4 января 18.00 - Приморская краевая филармония - Голубой огонек в филармонии! Эстрадная шоу-программа «Все звезды на Новый год!».
4 января в 11.00 - Ботанический сад Владивостока - Мастер-класс "Спасатели орхидей".
4 января - Всемирный день азбуки Брайля.
4 января - День Ньютона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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