Вчера, 17:16
Анонс на 16 января
16 января - во Владивостоке стартует турнир по дворовому хоккею.
16 и 17 января - во Владивостоке в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) - вновь состоится продовольственная ярмарка.
16 янаяр в 10.00 - Владивостокский Ботанический сад ДВО РАН - выставка "Тропический Новый год".
16 января в 15.00 - Владивосток, библиотка им. Горького - Клуб "Меломан": Зимняя ярмарка винила. Четвёртая встреча сезона 2020 - 2021.
16 января в 10.00 - Приморская картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».
16 января - Всемирный день «The Beatles».
16 января - День Ледовара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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