Анонс на 3 января

3 января с 13.00 до 15.00 - Центральная площадь Владивостока - "Здравствуй, Новый год!".

3 января в 12.00 - ГАУК «Приморская краевая филармония», ул. Светланская,15 - Торжественное мероприятие по итогам городского конкурса детского творчества «Карнавальные краски Владивостока».

3 января с 12.00 до 16.00 - Каток на центральной площади Владивостока - Мастер-классы по хоккею от спортивных клубов «Адмирал» и «Полюс».

3 января в 10.00 - Ботанический сад Владивостока - Выставка "Тропический Новый год".

3 января в 10.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка иконы Николая Чудотворца.

3 января в 10.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3».

3 января в 13.00 - Владивосток - Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

3 января - День рождения соломинки для коктейлей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]