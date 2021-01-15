Анонс на 31 января
31 янаря в 16.00 - Владивосток, Дворец культуры железнодорожников, пр-т Партизанский, 62А - Концерт "Мы поём песни Владимира Высоцкого".
31 января в 11.30 - Владивосток, кинотеатры «Иллюзион», «Черемушки» бесплатная акция «День без Интернета» – показ картины «Зоя», в 11.40 - в кинозале «КиноМакс» торгового центра «Калина Молл» - фильм «Последний богатырь: Корень зла».
Чтобы попасть на бесплатный киносеанс, на кассе кинотеатра необходимо назвать код «День без Интернета» и получить билет.
31 января в 10.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».
31 января с 10.00 до 17.00 - Владивосток, в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) - продовольственная ярмарка.
31 января в 9.30 - Владивосток, на хоккейных коробках по трем адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86 и ул. Невельского, 31 (школа № 80) - Турнир по дворовому хоккею.
31 января в 9.00 - Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива - V-й этап любительского чемпионата IceRally (сезон 2020-2021).
31 января - Краевой онлайн-турнир по киберспортивной дисциплине Counter Strike Global Offensive стартует в Приморье. Заполнить заявку в ВКонтакте.
31 января - Международный день БЕЗ интернета
31 января - Международный день ювелира.
31 января - День рождения русской водки.
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