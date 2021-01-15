Новости Анонс
Сегодня, 17:44

Анонс на 31 января

Анонс на 31 января

31 янаря в 16.00 - Владивосток, Дворец культуры железнодорожников, пр-т Партизанский, 62А - Концерт "Мы поём песни Владимира Высоцкого".

31 января в 11.30 - Владивосток, кинотеатры «Иллюзион», «Черемушки» бесплатная акция «День без Интернета» – показ картины «Зоя», в 11.40 - в кинозале «КиноМакс» торгового центра «Калина Молл» - фильм «Последний богатырь: Корень зла». 

Чтобы попасть на бесплатный киносеанс, на кассе кинотеатра необходимо назвать код «День без Интернета» и получить билет.

31 января в 10.00  - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».

31 января с 10.00 до 17.00 - Владивосток, в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) - продовольственная ярмарка. 

31 января в 9.30 - Владивосток, на хоккейных коробках по трем адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86 и ул. Невельского, 31 (школа № 80) - Турнир по дворовому хоккею.

31 января в 9.00 - Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива - V-й этап любительского чемпионата IceRally (сезон 2020-2021).

31 января - Краевой онлайн-турнир по киберспортивной дисциплине Counter Strike Global Offensive стартует в Приморье. Заполнить заявку в ВКонтакте.

31 января - Международный день БЕЗ интернета 

31 января - Международный день ювелира.

31 января - День рождения русской водки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме