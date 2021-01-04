Анонс на 17 января

17 января с 10.00 до 17.00 во Владивостоке в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) состоится продовольственная ярмарка.

17 января в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН - выставка тропических растений.

17 января в 18.00 - Владивосток, Приморский краевой театр кукол - премьера спектакля "Чайка" (А.П.Чехов).

17 января в 14.00 - Владивосток, Приморский краевой театр кукол - семейная мистерия "Рождественский вертеп".

17 января в 10.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея (Партизанский проспект, 12) - отрывается выставка «Соцреализм. Большая стройка», на которой будут представлены живопись, графика и скульптура из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

17 января в 10.00 - Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива - состоится III этап Любительского Чемпионата Приморского Края ICE Rally, при поддержке Губернатора Приморского края и Администрации Надеждинского района.

17 января в 12.00 - Владивосток, Приморская краевая филармония - Музыкальный спектакль «Пеппи Длинный чулок».

17 января в 12.00 - Владивосток, Приморский краевой театр кукол - Спектакль "Красная Шапочка".

17 января - День детских изобретений.

17 января - Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

17 января - Всемирный день религии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]