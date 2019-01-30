Сегодня, 17:23
Анонс на 21 января
21 января в 15.00 и в 19.00 на сцене Приморской филармонии (Владивосток, ул. Светланская, 15) пройдет киноконцерт «Союзмультфильм».
21 января в 19.00 - Приморская филармония (Владивосток, ул. Светланская, 15) - Playback театр "Тайник": Перформанс "Подробности".
21 января в 10.00 - Приморская государственная картинная галерея (Владивосток, на Партизанском пр-те, 12) - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».
21 января в 18.30 - Федерация пулевой и стендовой стрельбы (Владивосток, ул. Терешковой, 25) - Мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия (ТИР, ГТО).
21 января - День герба и флага Приморского края.
21 января - Международный день объятий.
21 января - Международный день аспиранта.
21 января - День инженерных войск России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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