Новости Анонс
Сегодня, 15:28

Анонс на 22 января

Анонс на 22 января

22 января в 19.00 - Владивосток, Мариинка - Премьера оперы "Идиот".

22 января в 18.30 - Владивосток, Приморская краевая филармония - Новогодняя концертная программа «Рок-Хиты».

22 января в 18.30 - Владивосток, Приморская краевая филармония - Концертная программа «Грёзы любви – Хрустальная Романтика».

22 января в 10.00 - Владивосток, Приморская картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».

22 января в 18.30 - Владивосток, Приморский краевой академический драмтеатр им. Горького - Спектакль "Анна Каренина".

22 января - День авиации войск ПВО России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме