Сегодня, 15:28
Анонс на 22 января
22 января в 19.00 - Владивосток, Мариинка - Премьера оперы "Идиот".
22 января в 18.30 - Владивосток, Приморская краевая филармония - Новогодняя концертная программа «Рок-Хиты».
22 января в 18.30 - Владивосток, Приморская краевая филармония - Концертная программа «Грёзы любви – Хрустальная Романтика».
22 января в 10.00 - Владивосток, Приморская картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».
22 января в 18.30 - Владивосток, Приморский краевой академический драмтеатр им. Горького - Спектакль "Анна Каренина".
22 января - День авиации войск ПВО России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: