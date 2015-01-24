Кинотеатры Владивостока объявили «бесплатные часы» 31 января

Международный день без Интернета отметят в Приморье в последнее воскресенье января. В этот день достаточно назвать кодовую фразу, чтобы сходить в кинотеатр бесплатно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, 31 января кинотеатры «Иллюзион», «Черемушки» объявили беспрецедентную акцию – показ картины «Зоя», рассказывающей о подвиге юной девушки, в честь которой названа одна из улиц Владивостока. Начало сеанса – в 11.30.

А более юных зрителей ждут в кинозале «КиноМакс» торгового центра «Калина Молл» на фильме «Последний богатырь: Корень зла». Начало сеанса – в 11.40.

Чтобы попасть на бесплатный киносеанс, на кассе кинотеатра необходимо назвать код «День без Интернета» и получить билет.

Справочно:

Международный день без Интернета (International Internet-Free Day) начали отмечать в 2000 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]