Вчера, 16:57
Анонс на 2 января
2 января в 7.00 - первый в году поход лиги ходьбы «Женьшень» - на сопку Орлиное гнездо. Сбор участников на остановке «Инструментальный завод» (по направлению выезда из центра города).
2 января в 14.00 - Валдивосток, драматический театр ТОФ - Утренник "Новый год в Лукоморье".
2 января в 10.00 - Ботанический сад Владивостока, ул. Маковского, 142 - Выставка "Тропический Новый год".
2 января в 11.00 - Ботанический сад Владивостока - Мастер-класс «Моя первая орхидея».
2 января в 13.00 - Владивосток - Новогодняя мастерская в Театральном сквере.
2 января - День научной фантастики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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