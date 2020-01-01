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Вчера, 16:57

Анонс на 2 января

Анонс на 2 января

2 января в 7.00 - первый в году поход лиги ходьбы «Женьшень» -  на сопку Орлиное гнездо. Сбор участников на остановке «Инструментальный завод» (по направлению выезда из центра города). 

2 января в 14.00  - Валдивосток,  драматический театр ТОФ - Утренник "Новый год в Лукоморье".

2 января в 10.00 - Ботанический сад Владивостока,  ул. Маковского, 142  - Выставка "Тропический Новый год". 

2 января в 11.00 - Ботанический сад Владивостока - Мастер-класс «Моя первая орхидея».

2 января в 13.00 - Владивосток - Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

2 января - День научной фантастики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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