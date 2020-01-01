Анонс на 2 января

2 января в 7.00 - первый в году поход лиги ходьбы «Женьшень» - на сопку Орлиное гнездо. Сбор участников на остановке «Инструментальный завод» (по направлению выезда из центра города).

2 января в 14.00 - Валдивосток, драматический театр ТОФ - Утренник "Новый год в Лукоморье".

2 января в 10.00 - Ботанический сад Владивостока, ул. Маковского, 142 - Выставка "Тропический Новый год".

2 января в 11.00 - Ботанический сад Владивостока - Мастер-класс «Моя первая орхидея».

2 января в 13.00 - Владивосток - Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

2 января - День научной фантастики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]