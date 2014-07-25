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Изображение Путина предлагают разместить на 5-тысячной купюре

Изображение Путина предлагают разместить на 5-тысячной купюре

Источник фото: pixabay.com

Депутат Государственной думы РФ Сергей Калашников (ЛДПР) предложил разместить на купюре номиналом 5000 рублей изображение президента Владимира Путина, сообщают «Вести:Приморье».

«Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Об этом пишет znak.com.

Отметим, банкнота в 5000 рублей появилась в обращении 31 июля 2006 года. На банкноте изображены виды города Хабаровска, на лицевой стороне купюры — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.

Отметим, на 2-тысячной купюре изображен мост на остров Русский во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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