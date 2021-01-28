«Это воспитание или поколение»: поступок парней во Владивостоке попал на видео
Во Владивостоке постыдный поступок трех молодых людей попал в поле камеры видеонаблюдения, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в одном из приморских пабликов появилось видео того, как трое молодых людей в сквере Игнатьева в районе Первой Речки разрисовали краской из балончика установленные скамейку, рекламный стенд и электрощит. Случилось это ночью 25 января. Выяснилось, молодые люди направлялись со стороны Дальпресса в сторону Первой Речки.
В комментариях паблика действия вандалов осудили жители края.
«Давно пора *** привлечь по полной а то развелось *** - нет ни ума ни фантазии».
«Видать привыкшие в свинарнике жить».
«Это воспитание или поколение».
«Показательный суд и огромный штраф, но лучше принудительные работы по уборке города, для всех подобных на будущее будет уроком».
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, 23 сентября во Владивостоке открыли новый Игнатьевский сквер. Новые пешеходные дорожки, детская площадка, зона для занятий спортом и даже место для отдыха под навесом. Всего два месяца работ и вот оно — торжественное открытие.
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