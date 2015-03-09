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«Оригинальное» решение в победе над пробкой придумал водитель во Владивостоке

«Оригинальное» решение в победе над пробкой придумал водитель во Владивостоке

Во Владивостоке водитель пассажирского автобуса привлек внимание очевидцев, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в соцсетях Приморья опубликовано видео, которое снял очевидец ситуации. Видно, что в борьбе с пробками водитель автобуса 64-го маршрута принял «особое» решение. Он решил воспользоваться трамвайными путями. Объехав так несколько транспортных средств, автобус вернулся в свою полосу и продолжил движение. Все это действие произошло на Луговой. Длинномеры забуксовали при движении в сторону Баляева, практически перекрыв проезд остальным.

Напомним, на днях Приморье накрыл циклон, который принес в регион дождь со снегом. Температура к вечеру понизилась и дороги превратились в каток. Город сковали огромные пробки. Картина с утра повторилась. Водитель стоят в многочасовых пробках во Владивостоке. Преодолеть спуски и подъемы удается не всем водителям, не получается даже у тех, у кого предусмотрена опция 4WD.

 

видео Tik Tok/Dmitry_sanych

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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