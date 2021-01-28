Мощный снежный циклон накрыл Владивосток

В эти минуты во Владивостоке идёт снег. И несмотря на то, что он только начался, город успели сковать пробки. Заторы на Третьей Рабочей, Баляева, в центре. Не все автомобилисты, видимо, прислушались к рекомендациям спасателей и всё-таки решили выехать на личном транспорте. Температура воздуха сейчас минус 9, но по ощущениям 20 градусов мороза. Одним словом, погода заметно ухудшилась. И это только начало разгула стихии.

Сегодня очень сильные осадки накроют юг и восток региона. За сутки может выпасть больше месячной нормы снега. Ветер усилится до 20 метров в секунду. А его порывы во Владивостоке и на мысах побережья достигнут 30 метров. В северной половине Японского моря прогнозируют очень быстрое обледенение судов. О том, как будет развиваться циклон, нам подробно рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Свой видеокомментарий он записал ещё до того, как начался снегопад.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: Снег во Владивостоке будет идти до утра, на дорогах осложнится обстановка из-за гололедицы и снежного наката. Ожидается взлом припайного льда. Наиболее интенсивный снег ожидается днём 28-го января в южной половине Приморского края, а в ночь на 29-го января сильный снег ожидается в восточных районах края.

Владивосток ещё не успел оправиться от минувшего снегопада, последствия устраняют до сих пор, спецтехника курсирует в разных районах города. Напомню: накануне работу по уборке дорог от снега и льда в дальневосточной столице раскритиковал Олег Кожемяко. Губернатор дал сутки руководству Владивостока и представителям служб, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: Красного знамени не спуститься, ….вы же это понимали, которые позволяли мы разъедать этот снег. Вы должны добиться такой работы, которая позволяла бы видеть результативность вашу.

Сейчас на дорогах гололёд, некоторые машины буксуют на спусках и подъёмах. Завтра на территории края осадки продолжатся, прогнозируют синоптики. А вот выходные обещают быть солнечными, но морозными. И это уже радует.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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