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«Стоим уже два часа»: житель Приморья рассказал о пробке на трассе
На Приморье пришел циклон, который изменил уклад жизни многих, в большей степени автовладельцев. Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказал, что попал в многокилометровую пробку на трассе.
«Пришлось выехать из Артема во Владивосток. Надеялся, успею вернуться до коллапса. Не ожидал, что несильно застряв в пробках в городе, жестко столкнусь с ними на трассе. От Зари еду уже два часа. Доехал только до 14-го км. Во сколько буду в Артеме, даже предположить не могу. Надеюсь, к ужину успею...»,
пишет автор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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