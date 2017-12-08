Власти Приморья рассказали о ситуации с бензином в крае

Правительство Приморского края держит ситуацию по обеспечению населения бензином на контроле. Какие меры принимаются для предотвращения перебоев с топливоснажением, рассказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин в ходе брифинга в четверг, 28 января, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации АО «ННК-Приморнефтеподукт», в Приморском крае в настоящее время проблем с поставками автомобильных бензинов нет, нефтебазы и АЗС предприятия обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней.

«Поставки топлива на нефтебазы и автозаправочные станции нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но, по причине погодных условий, случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», – заявил генеральный директор АО «ННК-Приморнефтеподукт» Андрей Волков, призвав автомобилистов не закупать топливо впрок.

Вместе с тем в региональном минпромторге пояснили, что данная ситуация находится на контроле в Правительстве. Проведены переговоры с другими участниками рынка о мерах по стабилизации обстановки в случае ее ухудшения.

«На следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 ННК-Приморнефтеподукт физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Мы провели консультации с участниками рынка, в ходе которых достигли взаимопонимания по этому вопросу. Так, Роснефть готова на 30 своих автозаправочных станциях на территории края обеспечить население всеми видами высокооктанового бензина. Для этого компания подготовила дополнительные смены сотрудников, создает дополнительные запасы топлива. Перебоев по снабжению бензином на АЗС этой сети не ожидается. Сбоев по обеспечению бензином независимых автозаправочных станций также не ожидается. При этом необходимо понимать, что поскольку независимые АЗС приобретают бензин на бирже, а не напрямую у производителей, розничная цена на бензин на таких АЗС исторически несколько выше чем в больших сетях. Но они в любом случае будут покрывать возможный физический дефицит бензина», – подчеркнул министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Отмечено также, что Правительством региона достигнута предварительная договоренность об открытии хранилищ Росрезерва для пополнения запасов ННК, если возникнет такая необходимость.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]