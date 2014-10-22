Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сегодня, 3 февраля, начались отгрузки топлива с завода для АЗС ННК, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

В центральном офисе АО «ННК» уточнили, что на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершили процесс пусконаладочных работ по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива. С 3 февраля стартует отгрузка 92-го и 95-го бензинов для их транспортировки на заправки компании «ННК».

«На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного АО «ННК» минимального объёма запасов на нефтебазах. В целях бесперебойного обеспечения населения топливом АО «ННК» совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки стороннего ресурса (с НПЗ других регионов). Так, компанией было приобретено порядка 48 тысяч тонн автобензинов. На сегодняшний день ежесуточно цистерны с топливом поступают по железной дороге и развозятся на станции для обеспечения потребностей региона присутствия. На время ажиотажного спроса приоритет отпуска топлива отдавался социальным службам, государственным учреждениям и специальным службам», – сообщили в компании.

В ННК информируют, что с учётом возобновления производства автобензинов сеть АЗС ННК будет обеспечена топливом в полном объёме, а запасы восполнены до необходимых уровней.

Отметим, что на транспортировку топлива в города Приморского края потребуется время. Точные сроки появления бензина на АЗС в населённых пунктах региона официально пока не анонсируются. Но, по оценкам VL.ru, топливо следует ждать в лучшем случае к четвергу. При иных обстоятельствах оно появится на всех заправках ближе к концу недели, как ранее информировало правительство Приморского края.

Напомним, что шесть дней на заправках сети ННК во Владивостоке и других городах Приморского края перебои с топливом. АИ-92 и АИ-95 частично исчезли 27 января. В службе клиентской поддержки объясняли это ремонтно-профилактическими работами на заводе в Хабаровске. Срок окончания работ назван не был. Генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» называл причинами перебоев с поставками погодные условия. 28 января во Владивостоке несколько АЗС закрылись. В некоторых населённых пунктах Приморья нет никаких других заправок, кроме ННК, как, например, в Камне-Рыболове или в Красноармейском районе. 1 февраля в краевом правительстве Приморья предполагали, что уже к концу недели топливо поступит в регион, но затем выяснилось, что на Хабаровском НПЗ не удалось запустить установку вторичной обработки топлива.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]