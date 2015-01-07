Анонс на 30 января

30 января в 10.00 - в Уссурийске - Чемпионат ДФО по настольному теннису.

30 и 31 января в 14.00 - в Уссурийске на стадионе «Патриот» - чемпионат Приморского края мотогонкам.

30 и 31 января в 14.00 - во Владивостоке - чемпионат и первенство Дальнего Востока по легкой атлетике в закрытых помещениях.

30 и 31 января в 10.00 - Владивосток, в мультимедийном центре «Россия – Моя история» - шахматный турнир «Малая белая ладья». Игры будут чередоваться с экскурсиями по историческому центру.

30-31 января в 10.30 - первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.

30-31 января в 10.00 - в кампусе ДВФУ на острове Русский - краевой турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет .

30 января в 15.00 - в Артеме состоится первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

30 января в 9.00 - в Артем, в физкультурно-оздоровительном комплексе - Краевой турнир по тхэквондо ИТФ.

30 января - в поселке Канал на Русском острове - фестиваль «Все на лыжню», соревнования среди опытных спортсменов.

30 января в 12.00 - в поселке Кировский Кировского района на лыжной трассе по улице Хуторная, 13 - Первенство Приморского края по лыжным гонкам.

30 января в 12.00 - Городской Совет ветеранов Партизанского городского округа организует выезд в село Наречное в рамках лыжной акции «Путь к здоровью».

30 января в 11.00 начнутся состязания по лыжным гонкам в селе Изюбриный в рамках открытого первенства Чугуевского округа «Изюбринская лыжня – 2021».

30 и 31 января в 9.30 - Владивосток, на хоккейных коробках по трем адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86 и ул. Невельского, 31 (школа № 80) - игры турнира по дворовому хоккею.

30 января - славянский праздник - День деда Мороза и Снегурочки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]