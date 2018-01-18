Анонс на 16 января

16 января в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

16 января в 18.30 – Приморский академический дратеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Эдит и ее демоны».

16 января в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спартак».

16 января в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Авангард».

16 января в 11.00 - п. Кавалерово, с/к «Кристалл» - Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО среди учащихся.

16-18 января - г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Чемпионат и первенство ДФО по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Открытие 16 января в 15.00, полуфиналы 17 января в 15.00, финалы 18 января в 12.00.

16-19 января - г. Арсеньев. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

16-19 января - с. Калиновка, лыжная база (Спасский р-н) - Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин, женщин.

16 января – День ледовара.

16 января – Всемирный день «The Beatles».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]