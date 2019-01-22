Анонс на 22 января

22 января в 12.00 – Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

22 января в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Как бы нам пришить старушку?».

22 января в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Варшавская мелодия».

22 января в 1900 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – просмотр фильма «Выход дракона».

22 января в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Риголетто».

22-26 января - г. Арсеньев - первенство Приморского края по боксу среди юношей 15-16 лет.

22 января – День авиации войск ПВО России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]