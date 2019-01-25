Анонс на 8 января

8 января в 11.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – музыкальная сказка и утренник «Новый год в Мышином королевстве».

8 января в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

8 января в 14.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

8 января в 17.00 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Тайфун» – «ОЭРДЖИ Юниор».

8 января в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Хиты, проверенные веками».

8 января в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – рождественский концерт группы «Мельница».

8 января в 11.30 - Владивосток, СОШ №54 (ул. Пацаева, 2). Рождественский турнир г. Владивостока по дзюдо.

8 января в 10.00 - Артем, стадион «Темп» (ул. Ленина, 2). Турнир по хоккею с шайбой Артемовского городского округа среди ветеранов, посвященный памяти Ашуркина Д.Г.

8 января в 10.00 - Артем, ледовая арена (ул. Севастопольская, 31/2) - Новогодний детский турнир по хоккею «Золотая шайба».

8 января - с. Черниговка, спортзал ДЮСШ (ул. Буденного, 28) - Первенство Черниговского района по мини футболу.

8 января - с. Черниговка, хоккейная коробка (ул. Ленинская) - Первенство Черниговского района по хоккею с шайбой.

8 января - с. Михайловка - Массовые соревнования по лыжным гонкам.

8 января - с. Анучино, спортзал ДК (ул. Лазо, 4) - «Рождественский турнир» по волейболу.

8 января - Пограничный, хоккейная коробка ДЮСШ (ул. Карла Маркса, 16а). Районный турнир по хоккею с шайбой.

8 января в 12.00 - Лучегорск, спортзал СОШ №2 (Пожарский р-н) - Лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные новогодним праздникам.

8 января - с. Новостройка, лыжная трасса (Пожарский р-н) - Соревнования по лыжным гонкам «Рождественские встречи».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]