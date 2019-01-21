Анонс на 7 января

7 января в 11.00 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

7 января в 12.00 – Владивосток, центральная площадь – празднование Рождества Христова.

7 января в 12.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – хоровод у елки и программа «Делу – время, потехе – час».

7 января в 12.00 – Пригород Владивостока, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

7 января в 13.00 – Пригород Владивостока, аэродром «Седанка» (Вертолетная, 1а) – конное шоу «Рождественская тайна».

7 января в 14.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Бременские музыканты».

7 января в 10.00 - г. Артем, (ул. Фрунзе, 32б) - Детский турнир по мини-футболу «Артемовская зима».

7 января в 8.00 - г. Уссурийск, спортзал СК «Строитель» (ул. Горького, 69а)- Первенство УГО по армейскому рукопашному бою.

7 января в п. Шкотово, хоккейная коробка (ул. Советская) - Открытие уличного хоккейного сезона. Товарищеская встреча команд Смоляниново и Шкотово.

7 января - п. Смоляниново с/к «Луч» (Шкотовский р-н) - Детский турнире по мини-футболу.

7 января - с. Хороль, спортзал «Олимп» (ул. Первомайская, 4а, Хорольский р-н) - «Рождественский турнир» по настольному теннису.

7 января - с. Черниговка, спортзал ДЮСШ (ул. Буденного, 28) - Первенство Черниговского района по мини футболу.

7 января - с. Краснореченский, хоккейная коробка (ул. Октябрьская, 16, Дальнегорский ГО) - Рождественская встреча по хоккею с шайбой детско-юношеских команд.

7 января в 9.00 - с. Рождественка, спортзал СОШ- Соревнования по волейболу среди школьных команд Дальнереченского района.

7 января - с. Новопокровка (Красноармейский р-н) - Рождественский турнир по лыжным гонкам.

7 января в 11.00 - п. Лучегорск, стадион СОШ №1 (Пожарский р-н). Соревнования по мини-футболу, посвященные новогодним праздникам.

7 января - г. Нижний Новгород - матч ХК «Торпедо» Нижний Новгород - ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

7-8 января в 10.00 - г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Краевые соревнования по синхронному плаванию «Рождественские каникулы» в рамках всероссийской декады спорта.

7-8 января - г. Спасск-Дальний, с/к «ФСЦ» (ул. Парковая, 43/1) - Чемпионат городского округа по мини-футболу.

7 января – Рождество Христово у восточных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]