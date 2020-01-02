Анонс на 11 января
11 января в 11.00 – Владивосток, образовательный центр Fort Education (пр-т Острякова, 13) – семинар «Право на судебную защиту».
11 января в 11.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – свободное катание.
11 января в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».
11 января в 12.00 – Владивосток, ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.
11 января в 13.00 – Владивосток, антикварный магазин «Во имя Надежды» (Семеновская, 9-б) – рождественская выставка-продажа антикварных и винтаж-кукол «Видеть глазами сердца».
11 января в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Песнь о России».
11 января в 18.30 – Владивосток, театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Гордость и предубеждение».
11 января в 19.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч «Спартак-Приморье» – «Восток-65».
11 января в 12.00 - Владивосток, озеро Юность (ост. Молодежная) - Первый этап турнира г. Владивостока по мотогонкам на льду.
11 января - с. Дмитриевка, лыжная база (Черниговский р-н) - Открытые соревнования по лыжным гонкам.
11 января-16 февраля - Владивосток, хоккейные коробки - Турнир г. Владивостока по хоккею среди любительских дворовых команд.
11-12 января - с. Черниговка, хоккейная коробка (ул. Ленинская) - Первенство Черниговского района по хоккею с шайбой.
11 января – День заповедников и национальных парков России.
11 января – Международный день «спасибо».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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