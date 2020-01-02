Анонс на 17 января

17 января в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

17 января в 17.00 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Тайфун» – «Амурские Тигры».

17 января в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Крейсера».

17 января в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Русские песни».

17 января в Екатеринбурге - матч БК «Урал» Екатеринбург - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг.

17-20 января на о. Русский, шахматный клуб (кампус ДВФУ) - Краевой турнир по шахматам «Малая белая ладья» среди детских команд Приморского края.

17 января – День детских изобретений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]