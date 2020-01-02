Новости Анонс

Сегодня, 13:36
 

Анонс на 12 января

12 января в 11.00 – образовательный центр Fort Education (пр-т Острякова, 13) – семинар «Выбор профессионального пути».

12 января в 12.00 – Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

12 января в 12.00 – ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

12 января в 13.00 – антикварный магазин «Во имя Надежды» (Семеновская, 9-б) – рождественская выставка-продажа антикварных и винтаж-кукол «Видеть глазами сердца».

12 января в 17.00 – ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – приветственная лекция резидента Лим Хён Чжон.

12 января в 17.00 – Пушкинский театр (Пушкинская, 27) – концерт эстрадного оркестра МГУ им. Невельского.

12 января в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Романса трепетные звуки».

12 января в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Великий Гэтсби»

12 января в 17.00  -  Владивосток, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «АК Барс» Казань. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг. Начало в 17.00.

12 янаря - День работника прокуратуры Российской Федерации.

12 января - Крещение Господне у западных христиан.

12 января - День похищений.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести