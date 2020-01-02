Анонс на 12 января

12 января в 11.00 – образовательный центр Fort Education (пр-т Острякова, 13) – семинар «Выбор профессионального пути».

12 января в 12.00 – Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – экологическая акция «Елки в щепки!».

12 января в 12.00 – ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

12 января в 13.00 – антикварный магазин «Во имя Надежды» (Семеновская, 9-б) – рождественская выставка-продажа антикварных и винтаж-кукол «Видеть глазами сердца».

12 января в 17.00 – ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – приветственная лекция резидента Лим Хён Чжон.

12 января в 17.00 – Пушкинский театр (Пушкинская, 27) – концерт эстрадного оркестра МГУ им. Невельского.

12 января в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Романса трепетные звуки».

12 января в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Великий Гэтсби»

12 января в 17.00 - Владивосток, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) - матч ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «АК Барс» Казань. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг. Начало в 17.00.

12 янаря - День работника прокуратуры Российской Федерации.

12 января - Крещение Господне у западных христиан.

12 января - День похищений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]