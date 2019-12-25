Новости Общество Анонс

Сегодня, 15:08
 

Анонс на 10 января

11:00 – творческая мастерская «Точка созидания», г. Владивосток, ул. Уборевича, 19.  Акция «Обмен подарками».

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142.  Экологическая акция «Елки в щепки!».

13:00 – антикварный магазин «Во имя Надежды», г. Владивосток, ул. Семеновская, 9-б. Рождественская выставка-продажа антикварных и винтаж-кукол «Видеть глазами сердца».

18:30 – Приморская краевая филармония г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Концертная программа «Метель» .

18:30 – Театр имени М. Горького г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Нора. Кукольный дом» .


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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