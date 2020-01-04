Новости Общество Анонс

Сегодня, 15:20
 

Анонс на 15 января

11:00 – Творческая мастерская «Точка созидания». г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен подарками».

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.  Экологическая акция «Елки в щепки!».

18:30 – Театр имени М. Горького. г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Матросская тишина».

19:00 – ЦСИ «Заря». г. Владивосток, ул. пр-т 100-летия Владивостока, 155. Презентация выставки Йен Хуа Ли «Следы памяти».

19:30 – «Фетисов-Арена». г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Авангард».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести