Анонс на 15 января
11:00 – Творческая мастерская «Точка созидания». г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен подарками».
12:00 – Ботанический сад ДВО РАН. г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».
18:30 – Театр имени М. Горького. г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Матросская тишина».
19:00 – ЦСИ «Заря». г. Владивосток, ул. пр-т 100-летия Владивостока, 155. Презентация выставки Йен Хуа Ли «Следы памяти».
19:30 – «Фетисов-Арена». г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Авангард».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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