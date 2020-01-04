Анонс на 20 января
11:00 – творческая мастерская «Точка созидания», г. Владивосток, ул. Уборевича, 19. Акция «Обмен подарками».
12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».
17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Тайфун» – «Крылья Советов».
19:00 – Приморская государственная картинная галерея, г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12. Спектакль «Ожог от лепестка».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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