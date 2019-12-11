Новости Общество Анонс

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Анонс на 9 января

08:00 - Кафе «Ложки-Плошки». (г. Владивосток, ул. Светланская, 7). Фестиваль оливье

10:00 - Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142). Программа "Тайна пяти хвоинок".

10:00 - Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а). Путешествие в сказку "Пушкинград". 

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Тайфун» – «ОЭРДЖИ Юниор».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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