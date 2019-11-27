Анонс на 23 декабря
Анонс на 23 декабря
10:00 - Ботанический сад-институт ДВО РАН (г. Владивосток, ул. Маковского, 142). Программа "Тайна пяти хвоинок".
10:00 - Пряничный музей (г. Владивосток, ул. Елецкая, 1а). Путешествие в сказку "Пушкинград".
10:30 – Театр молодежи (г. Владивосток, Светланская, 15а. Спектакль «Сказка о потерянном времени» (билеты).
16:30 – Театр молодежи (г. Владивосток, Светланская, 15а). пектакль «Музей восковых фигур» (билеты).
18:00 – Библиотека им. А. М. Горького (г. Владивосток, Некрасовская, 59а). Проект «Спектакли-легенды».
19:00 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Торпедо НН» (билеты).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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